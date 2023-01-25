Украинская агентура пометила пустыри Крыма и Севастополя
25.01.2023 16:03
(Мск) , Киев
Неизвестные сторонники бандеровской Украины отчитались перед своими кураторами в Киеве фотографиями желтых ленточек, развешанных на пустырях Крыма и Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Желтая лента» – запущенное в 2022 году на Украине «движение сопротивления», которое «метит» территории, фотографирует и отправляет отчет в Киев, взамен получая поощрение. Впоследствии снимки используются для создания иллюзии массовой поддержки бандеровского режима в регионах, вернувшихся в состав России.
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