Украинская агрессия против белорусского Мозыря

Новости Украины

Южные районы Белоруссии, особенно прилегающие к белорусско-украинской границе, были излюбленной мишенью для украинских информационных атак еще до начала российской спецоперации. Сначала сообщали о мобилизации гомельских студентов с последующей переброской на юг, потом были сообщения о массированных обстрелах белорусской территории с украинской стороны. Вскоре пошли многочисленные вбросы о преступлениях российских солдат. Все помнят известный фейк о том, как они отправляли через мозырьское отделение СДЭК якобы награбленное на Украине имущество. Менее известный, но более нелепый фейк был о том, что в белорусском райцентре Наровля открыли целый рынок по продаже «награбленного». Несмотря на абсурдность и отсутствие даже плохонького фото, нашлось немало тех, кто поверил и в это.

В общем, антироссийские фейки для южной Белоруссии, распространяемые украинской пропагандой и спецслужбами в регионе, – дело привычное. После того, как линия фронта отодвинулась от белорусской границы, стало поспокойнее. Однако накануне Украина нанесла информационный удар по белорусскому Мозырю, используя особо крупный калибр. Источником информации стал не какой-нибудь блогер или диванный эксперт, а целое Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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По тексту этого, правда не скажешь. Фамилии в нем пишутся с маленькой буквы, а соседние предложения порой противоречат друг другу. Так что создается впечатление, что писалось не пресс-службой серьезного военного ведомства, а каким-то блогером пубертатного возраста. Тем не менее, авторитет военной разведки сработал, и украинские СМИ, равно как и белорусская прозападная оппозиция, отнеслись к информации на полном серьезе и сейчас активно пытаются распространять панические настроения.

Попытаюсь разобрать сам вброс, и что с ним не так. Итак, украинская военная разведка сообщила, что Кремль планирует провести серию терактов в Мозыре, чтобы создать для Лукашенко формальный повод для вступления в войну с Украиной.

Дальше начинается путаница.

Сначала объявляется, что в город под видом гражданских прибыли диверсионные группы, которые осуществят подрыв жилых домов подобно тому, как это делали чеченские боевики (украинская разведка называет их «мифическими», оставим это на ее совести). В состав группы, якобы, входят сотрудники российского ГРУ и наемники ЧВК, контролируемых Пригожиным и Шойгу (и тут «вагнеровцев» вспомнили, не иначе, как 2 года где-то по белорусским лесам прятались).

Потом уже утверждается, что российское ГРУ планирует произвести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырьскому НПЗ, объектах гражданской инфраструктуры и жилым массивам, во время которых дополнительно будут произведены подрывы жилых домов, больницы и школы.

Тут уже авторы явно теряют связь с реальностью. Если фейковый вброс про взрывчатку еще как-то похож на нечто удобоваримое, то в то, что внедренные под видом гражданских диверсанты могут заполучить на белорусской территории артиллерию или РСЗО, и потом вдарить из нее по белорусскому городу, – я верить отказываюсь категорически. Тем более, что провести экспертизу и установить, откуда и чем был произведен удар, не представляет особого труда.

Да, информация украинского ГУР выглядит, как не очень связный бред, но стоит ли от него отмахиваться, как очередного пустого вброса? Увы, я бы не стал исключать, что это – неуклюжая попытка заранее оправдаться за собственные действия, свалив вину за них на противника.

Разумеется, никаких причин атаковать Жлобин у России нет. Да и непосредственное вовлечение в конфликт белорусской армии может создать больше проблем, чем дать военных преимуществ, хотя в случае дальнейшей эскалации я не исключаю его возможности. Особенно странно выглядят слова о подрыве на Мозырьском НПЗ. Если уж Россия так хочет вступления Белоруссии в конфликт – зачем лишать ее такого преимущество, как мощный нефтеперерабатывающий завод в непосредственной деятельности от предполагаемого плацдарма?

С другой стороны, Украина вполне может такой удар нанести. Мозырь – достаточно крупный по белорусским меркам город, находящийся менее, чем в 50 километрах от границы, в зоне досягаемости артиллерии и РСЗО, а тот самый НПЗ – лакомая мишень.

Да, с военной точки зрения открытие нового фронта с белорусской стороны для Украины губительно. Но мы уже видели множество таких губительных решений и знаем, что центры их принятия находятся не на украинской территории. На судьбу украинского народа и государства им, по большому счету, наплевать. А стремление создать и расширить дугу напряженности вдоль российских границ эти центры демонстрируют уже давно.