Украинская актриса извинилась перед Донбассом и предложила забыть о Крыме

20.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Принятый киевской властью языковой закон делает походы в театр на произведения, написанные русскими авторами, полностью бессмысленными.

Об этом в интервью украинскому журналисту Руслану Коцабе рассказала художественный руководитель и актриса Киевского драматического театра «Браво» Любовь Титаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сложно это сделать [соблюдать языковой закон, работая в театре]. И даже не технически, мы можем повесить бегущую дорожку, которая будет делать перевод. Это сложно в том плане, как смотреть людям. Они приходят в театр, чтобы именно понять и увидеть смысл. Если им нужно будет читать и наверх смотреть на сцену – это нереально делать одновременно.

Театр должен быть живым. Он должен быть на русском, на английском, украинском. Зритель должен сам выбирать тот язык, на котором он хочет прийти и посмотреть произведение. Я считаю, что если Леся Украинка, то её нужно слушать и смотреть на украинском. Украинские авторы, естественно, лучше звучат на родном языке. Чехов, Паустовский, Пушкин звучат на русском языке.

Поэтому то, что они сделали – это большая ерунда. Этот закон принимался быстро, поспешно, нагло, переголосованием по 10-20 раз. Как и все тёмные дела. Это чтобы рассорить людей, и они своего достигли. Люди рассорились, у меня было много друзей, с которыми теперь трудно находить общий язык.

Эта власть натворила столько бед, сколько у нас не было столетиями. Именно в разногласии, языковой и семейной войне, религиозной войне и культуре. Эта власть расколола нас», – возмутилась Титаренко.

Также она извинилась перед жителями Донбасса за войну, которую развязала киевская власть.

«Простите нас, что Украина вам сегодня не мать. Простите, что дети Украины в вас сегодня стреляют, и вы им отвечаете. Люблю Россию. Говорят – мы вернём Крым. Не вернём, потому что люди не хотят возвращаться. И если мы им отрезаем воду и электричество, Россия им это всё делает. И если людям так хорошо – зачем насиловать?», – резюмировала актриса.