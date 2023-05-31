Украинская актриса: «Русские дети опасны для нас»

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Российская Федерация должна распасться на множество национальных государств, но при этом малые народы, входящие в состав РФ, должны понести ответственность.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда» заявила украинская актриса Ирма Витовская.

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Говоря о распаде России, она уверена, что «мы застанем это».

«Учитывая, что происходит в последнее время, думаю, что это закономерный процесс. Не знаю, насколько одновременно будет происходить распад – возможно, небольшими частями, а возможно, шарахнет гражданский конфликт в Российской Федерации и раздел будет жестким. Там будет происходить смена элит и, возможно, эти элиты будут рассматривать для себя автономные территории. Из-за дегуманизации и репрессии языка и идентичности многих народов. Там слабая национальная составляющая, но маленькая часть из них сохраняется», – сказала Витовская.

При этом издание заметило, что распад России может стать угрозой для ответственности «всех народов РФ, воюющих против нас, например, бурят, тувинцев – за беду, которую они против нас совершают».

«Нет, мы все-таки ставим, что коллективная ответственность остается. Просто мы говорим сейчас, что даже если Украина доходит до границ 1991 года, распад может не сразу наступить. Но окончательная победа Украины в перспективе – это как раз распад Российской Федерации. Мы окончательно выдохнем, когда Россия как империя перестанет существовать», – считает актриса.

При этом она призналась, что опасается российского подрастающего поколения.

«Также сегодня очень сильно работает, что русским удалось за период с 2014 года. Дети, которые растут в Российской Федерации, которых приучают к так называемым патриотическим взглядам, будут представлять большую угрозу для нас. Это не те «мобики», которые сейчас не понимают, куда их опрокидывают. Их сменит идеологически подкованный контингент, которому сейчас 7, 12, 15 лет. Эта юнармия – это та сила, которая будет представлять опасность для наших детей», – резюмировала Витковская.