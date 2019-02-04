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04.02.2019, Луганск, Михаил Рябов
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинская армия давит ополченцев количеством

Украинская армия в Донбассе имеет численное и техническое преимущество, что позволяет задавливать количеством защитников ЛДНР на некоторых участках фронта.

Об этом в интервью «Литературной газете» рассказал Алексей Марков, командир батальона «Призрак», который до гибели возглавлял легендарный ополченец Алексей Мозговой.

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«Правильно говорится: «Бог на стороне больших батальонов». Если сравнивать, то худо-бедно на Украине 40 миллионов жителей осталось, может, чуть меньше, а у нас в республиках – 2-2,5 миллиона. Мобилизационный потенциал отличается в двадцать раз.

Плюс они совершенно легально получают военную помощь из США, Европы, Канады. Они имеют возможности покупать за рубежом бронетехнику, боеприпасы, запчасти. У них есть свои производственные мощности для ремонта той же бронетехники.

В этом плане они значительно в более выгодном положении. Для нас ремонт бронетехники, боеприпасы составляют огромную проблему. Армии очень сильно отличаются по величине. И каким-бы мотивированным ни был наш солдат, если противника в пять раз больше, тут уже начинает давить масса. Используя преимущества, «укропы» имеют возможность на определённых участках фронта создавать подавляющий перевес», – сказал Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пользуясь численным превосходством, они могут просто потихоньку выдавливать нас, «отъедая» серую зону, которую мы тоже могли занять, но у нас не хватает личного состава. А они продвинулись вперёд, закрепились, подтянули тылы – и линия фронта сдвинулась в нашу сторону. А у нас всё упирается в материально-техническую базу: чтобы развернуть полноценно корпус, нужны большие деньги. Плюс производственные мощности, регулярное снабжение, начиная с продуктов и заканчивая ГСМ. Содержать хорошо подготовленную, обученную, насыщенную техникой армию – очень дорого. Республики сейчас не настолько богаты… Надо понимать: чудес не бывает. Если ты ограничен в средствах, в технической, промышленной базе, то армия выше головы не прыгнет», – подчеркнул командир.

«При столкновении с российской армией шансов у ВСУ нет. Вот они и используют тактику мелких шажков, на которые Россия не может реагировать: продвижение на 200–300 метров – не повод для того, чтобы развязывать межгосударственный конфликт. Но тем не менее ежедневные, еженедельные продвижения складываются за год в довольно серьёзные успехи. Это их тактика: сконцентрировать превосходящие силы на каком-то участке, достичь определённого тактического успеха (даже не победы), после чего эти силы перекидываются на следующий участок», – рассказал Марков.

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