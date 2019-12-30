Украинская армия деградирует – Бутусов

30.12.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинская армия продолжает терять боеспособность, поскольку ее ряды покидают профессионалы.

Об этом в статье, опубликованной киевским еженедельником «Зеркало недели», пишет редактор пропагандистского ресурса Цензор.нет Юрий Бутусов.

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По его словам, «с каждым новым увольнением опытных воинов, с каждым ветераном, который уезжает из страны, с каждым новым потерянным днем продолжается деградация армии и сил обороны в целом».

Автор призывает срочно принять мер для повышения боеспособности ВСУ.

«Любая дипломатия имеет какую-то силу, когда есть те, кто ради соблюдения договоров готов идти в бой. Законы ничего не стоят, если не выстроены институты, которые обеспечивают правоприменение. А в плане боеспособности армия продолжает слабеть в результате массового оттока опытных кадров. Только в ВСУ увольняются до 30 тыс. человек в год, которые устали ждать изменений при Порошенко и не собираются верить в чудеса при Зеленском. Верить в государство люди будут только благодаря делам», – резюмирует Бутусов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во Львове назвали «большой бедой» стремительный отток кадров из украинской армии.

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