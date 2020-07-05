05.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Украина
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«Украинская армия деморализована, а Путин может ударить в любой момент»


Украинская армия потеряла мотивацию, не доверяет своему тылу и главнокомандующему Владимиру Зеленскому, который инициирует новые сокращения Вооруженных сил в условиях русской угрозы.

Об этом эфире «5 канала» заявила депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В украинской армии сейчас серьёзно изменяются настроения – это самое небезопасное. Потому что Владимир Путин никогда не прекращал своих хищных планов в отношении к Украине, и никуда не исчезали русские военные группировки, не только подле наших границ, но и на оккупированных территориях, где находятся тысячи ФСБ-шников, тысячи представителей российских вооружённых сил. Может ли Путин пойти в наступление, и когда ему это взбредёт в голову? Когда угодно!» – опасается Геращенко.

По ее словам, концентрация русских войск на границе с Украиной позволит Путину в любой момент пойти в наступление, а украинская армия деморализована и не верит в крепость своего тыла.

«Что касается нынешней ситуации, сейчас очень небезопасное скопление русских войск. Сокращение украинской армии очень недальновидно, потому что армия теряет мотивацию, и они не понимают, как к ним относится тыл, они будут выполнять свой профессиональный долг, они будут защищать страну, но слово тыла и слово верховного главнокомандующего для них очень важно.


А Путину когда угодно может прийти в голову двигаться дальше, захватывать далее, особенно в свете принятой в России конституции, что усложнит возвращение Крыма и остальных оккупированных территорий, он действительно может двигаться дальше», – добавила Геращенко.

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