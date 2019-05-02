Украинская армия дошла до ручки: наступаем или сдаёмся – третьего не дано

02.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Война в Донбассе для украинской армии совершенно не похожа на боевые действия «за освобождение территорий».

В подобных условиях Вооружённые силы Украины разлагаются.

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Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил экс-боевик «Автомайдана», волонтер ВСУ Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пять лет жили люди в этой стране под руководством Петра Алексеевича, служили под руководством главнокомандующего, верховного главнокомандующего, других генералов, и для них поставили чёткую оценку, однозначно. Вопрос в другом: что будет делать Зеленский. Вопрос не в том, какая будет зарплата у солдат через пять лет – дай Бог, чтобы Украина была через пять лет, в условиях войны, и какая там зарплата будет у полковников – это совершенно какие-то глупые вещи, которые говорит советник Зеленского, и журналисты спрашивают эти глупые вещи непонятно для чего», – заявил Касьянов.

«Вопрос в том, что будет делать армия. Она будет освобождать наши территории, она будет воевать или она будет по-прежнему гнить в окопах? Она будет по-прежнему превращаться в совковую бумажную армию или она будет становиться современной – не обязательно НАТО, есть стандарты Израиля.

Нам нужна просто сильная армия, которую боится враг, в которую люди идут служить, потому что эта армия воюет, и они чувствуют себя там мужчинами, которые защищают свою страну, а не просто просиживают в окопах и ждут, пока по ним что-то прилетит и убьёт их. Потому что сейчас война – это фактически лотерея, люди сидят там и ждут, прилетит – не прилетит, убило – не убило, снайпер выстрелил или ещё что-то. Это не война за освобождение, в этих условиях армия гибнет. Нам нужно либо прекращать такую войну и сдаваться, либо освобождать свои территории», – закатил истерику волонтёр.

При этом, по его мнению, смысла ждать ещё пять или десять лет нет, так как Украина всё равно никогда не догонит Россию по военной мощи.

«Это невозможно, это бег черепахи за лошадью. Россия крупнее, сильнее, но России надо показать зубы. Только в таком случае мы можем освободить территории и защитить наш суверенитет. То есть, должны быть какие-то реальные шаги.

Если Зеленский, как он говорил перед выборами, будет договариваться с Путиным (договариваться в любом случае когда-то придётся, но надо договариваться на наших условиях), если он будет договариваться прямо сейчас, то ему придётся торговать нашей территорией, свободой, независимостью и суверенитетом, и армия в этих условиях вообще неважна. Армия становится игрушкой в руках политиков, которым можно говорить, что через пять лет такая будет зарплата или другая зарплата, но армия невоюющая никому не нужна», – заявил Юрий Касьянов.