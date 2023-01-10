«Украинская армия храбро сражается»: Пригожин рассказал о боях на западных окраинах Соледара
Сведения о массовом дезертирстве украинских военных не соответствует действительности.
Такое заявление сделал бизнесмен Евгений Пригожин. Предприниматель ответил на запрос журналистов о ситуации на полях СВО.
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Пригожин рассказал о боях на западных окраинах Соледара и напомнил о большом количестве недостоверной информации, которая распространяется в Сети.
«Еще раз хочу напомнить, что официальным телеграм-каналом является только «Пресс-служба Пригожина». Сегодня в других телеграм-каналах появилась информация, что в группировку под Бахмут переброшены сотрудники СБУ, задачей которых является пресечь дезертирство в рядах ВСУ.
Давайте будем честными друг с другом. Это не так. Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар. На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара», – процитировали бизнесмена в пресс-службе компании «Конкорд».
Ранее Пригожин призвал не верить преждевременным заявлениям о взятии Соледара. По словам предпринимателя, подобные сообщения вредят наступлению.
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