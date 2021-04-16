Украинская армия на Левобережной Украине неизбежно попадает в русский «котёл»

16.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская армия на левобережной Украине находится в крайне невыгодном положении и может быть легко взята в котел. Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил экс-министр соцполитики Андрей Рева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам политика, группировка украинских войск окружена по периметру границы, а закрывает их тыл – река Днепр.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Если посмотреть на расположение украинских войск сейчас там, то они в крайне невыгодном состоянии. Они повернуты все к агрессору фактически спиной.

Посмотрите, как развернули три группировки – одна в Крыму, другая в Ростовской области, и севернее в Луганской, видите? То есть, вырисовывается схема – за спиной наших войск Днепр, это значит, что снабжение войск, в случае военной агрессии будет тяжелым. Переправы через Днепр, если они возьмут под контроль или уничтожат, наша армия просто оказывается в котле. Если говорить о войне, он же не будет втягиваться в долгосрочную войну – его целью на данном этапе может быть разгром Вооруженных сил Украины. А так, как они расположены, их очень легко окружить там.

С северного направления в направлении Днепра, с юга сейчас они закрыли Керченский пролив фактически, перебрасывают с Каспийской флотилии корабли сюда для десантной операции за Мариуполь, в тыл украинской армии.

И крымская группировка, которая будет выходить на Новую Каховку…

В целом им нужно оттеснить украинскую армию, замкнуть кольцо и не дать уйти за Днепр. Обороняться на этих позициях физически невозможно. Если мы там останемся, нас просто окружат и уничтожат», – заявил Рева.