01.12.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Украина
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Украинская армия начала отступать – Геращенко 


Сегодня Украина входит в пятёрку наиболее заминированных стран мира.

Об этом с трибуны Верховной рады заявила депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вследствие российской агрессии на Донбассе, войны, которая длится более шести лет, сегодня Украина входит в пятёрку наиболее заминированных стран мира после Афганистана, Сирии, Лаоса. За эти годы от мин 128 детей было ранено, 35 погибло», – сказала депутат.

По ее словам, Украине следует усилить выполнение закона о гуманитарном разминировании в сотрудничестве с партнёрами по НАТО и ЕС.

«Но давайте не забывать и о том, что, к сожалению, за последние полтора года президентства Зеленского не было освобождено ни одного метра украинской земли. Наоборот, происходит отступление украинской армии на другие позиции, а каждый метр земли, которая оказывается в серой зоне, диверсионные группы минируют и минируют. И это является опасностью для более чем 200 тысяч детей, которые сегодня проживают в зоне вблизи линии соприкосновения», – озвучила претензии Геращенко.


Напомним, что когда страну возглавлял ее соратник по партии Петр Порошенко, ВСУ были разгромлены под Иловайском и Дебальцево, после чего Киев запросил мира.

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