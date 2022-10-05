Украинская армия начала повторный захват ЛНР, об освобождении которой рапортовал Шойгу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинская сторона заявляет о начале наступления на территорию ЛНР. Силами 95 Десантно-штурмовой бригады захвачено село Грековка. А ведь еще совсем недавно министр обороны России Сергей Шойгу докладывал президенту Владимиру Путину о полном освобождении территории Луганской республики.

Тем временем, канал военкора Семёна Пегова сообщает об угрожающем развитии ситуации в Херсонской области, где, как долгое время утверждалось в сводках Минобороны РФ, успешно отбивались атаки ВСУ, а украинцы несли большие потери.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Плацдарм, где якобы украинские войска несли огромные потери и находились в огневом мешке, приобрёл пугающие для российских войск размеры. А с учётом «серой зоны» на этом направлении с неопределённым контролем, прорыв ВСУ к Бериславу и Новой Каховке с севера и северо-запада не кажется антинаучной фантастикой. Местность открытая. Крупных населённых пунктов нет. Как и логистических маршрутов, по которым можно обеспечивать российские войска», – отмечает автор.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков традиционно максимально пессимистичен.

«Мы стоим сейчас на пороге военно-политической катастрофы», – считает он.

Бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев, ныне участвующий как рядовой в СВО, прогнозирует, что «в ближайшие месяц-два нас ждут горькие вести со всех фронтов».

«В быстрый эффект от кадровых перестановок/перетасовок не верю», – написал Губарев в своем блоге, выразив уверенность, что перемены произойдут, не раньше, чем «через полтора года» – «когда лейтенанты и капитаны начала СВО станут майорами и полковниками, а майоры и полковники – генералами, когда в России пойдет третья волна мобилизации».

Губарев также, ссылаясь на информацию «из двух источников», заявил, что «Путин регулярно (!) принимает у себя военкоров, внимательно читает их доклады, задает правильные вопросы, получает объективные ответы».