04.09.2019, Киев, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинская армия нанесла удар по детскому садику в Горловке

При обстреле прифронтового города Горловка в Донбассе под огонь украинских военных попал детский садик.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По вине командующего 30-й бригады ВСУ Ивана Гараза, при обстреле его подчинёнными населённого пункта Горловка повреждён действующий детский садик №51, лишь по счастливой случайности жертв среди детей и персонала садика удалось избежать», – сообщил Астрахань.

По информации представителя оборонного ведомства, повреждения получили два домостроения, линия электропередач и частная хозпостройка.

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