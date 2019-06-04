Украинская армия обстреляла мечеть во время мусульманского праздника

04.06.2019, Донецк

Вооружённые силы Украины обстреляли мечеть на окраине Донецка во время религиозного праздника, когда там находилось около 500 человек.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня утром боевики из бандформирования 57-й бригады ВСУ, выполняя приказ главаря Мишанчука, подвергли обстрелу из 82-х мм миномётов мечеть «Ахать Джами» в Куйбышевском районе Донецка по адресу ул. Маршала Жукова, 1а», – сообщил Даниил Безсонов.

По его информации, время обстрела было выбрано не случайно.

«Сегодня мусульмане всего мира отмечают великий религиозный праздник Ураза-байрам, и прекрасно зная об этом, а также о том, что в мечети будет более 500 верующих, украинские бандиты совершили подлый обстрел. К счастью, жертв удалось избежать», – добавил он.

Таким образом, по мнению представителя оборонного ведомства, украинские вооруженные формирования в своём стремлении уничтожить население Донбасса, не гнушаются соблюдением ни морально-этических, ни религиозных принципов.