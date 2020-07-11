Украинская армия оказалась не в состоянии освоить сложные системы
Вооруженные силы Украины продолжают оставаться армией, безнадежно по своему техническому оснащению отстающей от российской.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели» пишет директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, обративший внимание, что за последние 10 лет российская армия совершила самый настоящий прорыв в деле внедрения автоматических систем управления войсками (АСУВ).
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При этом эксперт признает, что ресурсы на развитие автоматизации управления украинской армии практически не предусмотрены.
«К слову, и по связи все выглядит жиденько: решив закупать американские средства связи Harris, Генштаб запросил их приблизительно на два батальона. Это темпы, при которых армия будет переоснащаться в течение двух десятков лет, не менее. Но есть еще более удручающая информация. Например, о том, что закупленные в Израиле средства связи Elbit Systems (по требованию украинской стороны израильтяне оснастили ими одну бригаду) не используются — как утверждают источники в армии, «из-за технической сложности», – отмечается в публикации.
«Не менее трагикомично выглядит история и с турецкими средствами связи компании Aselsan, которых в подразделениях ВСУ избегают и даже поговаривают об отказе от них из-за якобы перебоев, в частности на бронеобъектах, – продолжает автор. – Тогда как на поверку оказывается, что проблемы со связью возникают из-за старых шлемофонов, устаревшей советской проводки и древних датчиков. Такие нюансы как минимум настораживают».
Эксперт также приходит к выводу, что военное руководство Украины «исповедовало консервативный подход, строя в 2014–2020 годах по сути «маленькую советскую армию».
Правда, Бадрак даже в такой удручающей ситуации пытается быть оптимистом, уверяя, что «Украина как IT-государство, способна за два-три года совершить скачок, на который у других стран в области автоматизации управления войсками ушло 15–20 лет».
Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», глава комитета Верховной рады по вопросам обороны и нацбезопасности развенчал миф о якобы успехах ВПК Украины, сказав, что украинский потолок – броневик «Дозор» и миномет «Молот», а не серьезные современные образцы вооружений.
В свою очередь экс-начальник Генштаба ВСУ Анатолий Лопата, заявил, что для успешной войны с Россией Украина имеет много эффективной техники времен Великой Отечественной войны и нужно лишь подготовить расчеты и экипажи для этой техники.
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