Украинская армия отступает с позиций под Донецком с тяжелыми потерями: Новый фильм в кино

15.01.2020, Донецк, Михаил Рябов

В Донецке состоялась премьера нового фильма военкора Семена Пегова, рассказывающего о тяжелых боях зимы 2015 года, в ходе которых ополченцам Донбасса удалось отбросить украинские войска с позиций в донецком аэропорту, откуда противник несколько месяцев угрожал ударом по столице ДНР.

Лента «Позывной «Донецк»: История одного аэропорта» основана на реальных событиях, включает свидетельства участников сражений, ранее не обнародованные архивные материалы из зоны боевых действий.

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«Как вы знаете, существует огромная мифология о взятии Донецкого аэропорта спецназом, сотрудниками ГРУ и так далее, мы показали в этом фильме, кто на самом деле боролся за каждый лестничный пролет, за каждый квадратный метр воздушной гавани. Это живые истории людей», – сказал автор.

По окончании фильма российская певица Юлия Чичерина исполнила свое новое произведение – саундтрек к киноленте. Затем к присутствующим обратился глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы никогда не забудем кровопролитные бои 2014-2015 годов. Возврат контроля над Донецким аэропортом – один из ключевых, переломных моментов в освободительной войне народа Донбасса. Это знаковая победа: пять лет назад украинские вооруженные формирования были вынуждены покинуть воздушную гавань Донецка с тяжелыми потерями, признав перевес защитников Республики. Эта победа далась дорогой ценой. Мы должны помнить подвиг воинов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Донбасса», – сказал Пушилин.

«Это наша история. Нам нужны подобные фильмы. Мы давно определились, сделали свой выбор в 2014 году и его подтверждаем по сей день», – добавил глава республики.

16 и 17 января презентация фильма «Позывной «Донецк»: История одного аэропорта» пройдет в кинотеатрах города Донецка для широкой публики.