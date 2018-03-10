10.03.2018, Киев, Николай Кузнецов

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Украинская армия понесла новые потери в Донбассе

Украинская армия в гражданской войне в Донбассе каждый день несёт потери. Об этом сообщил советник «АТО» Олег Сушинський, передаёт корреспондент ПолитНавигатора».

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«На Луганском направлении противник вёл огонь по нашим опорным пунктам возле Станицы Луганской из стрелкового оружия. На Донецком направлении боевики дважды применяли стрелковое оружие. В частности, агрессор обстрелял укрепления украинских защитников в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное.

К сожалению, вследствие вражеского огня за прошедшие сутки погиб один украинский воин. Еще один защитник получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь»,− сообщил представитель штаба «АТО».