10.03.2018, Киев, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Украинская армия понесла новые потери в Донбассе


Украинская армия в гражданской войне в Донбассе каждый день несёт потери.  Об этом сообщил советник «АТО» Олег Сушинський, передаёт корреспондент  ПолитНавигатора».

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«На Луганском направлении противник вёл огонь по нашим опорным пунктам возле Станицы Луганской из стрелкового оружия. На Донецком направлении боевики дважды применяли стрелковое оружие. В частности, агрессор обстрелял укрепления украинских защитников в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное.

К сожалению, вследствие вражеского огня за прошедшие сутки погиб один украинский воин. Еще один защитник получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь»,− сообщил представитель штаба «АТО».

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