23.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Украинская армия понесла очередное поражение в Донбассе

Сегодня ночью украинские боевики предприняли неудачную попытку улучшить свои позиции южнее населённого пункта Коминтерново.

Об этом сообщили в оперативном командовании ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне армия ДНР подавила украинские огневые точки на южном участке фронта в ответ на обстрелы домов мирных жителей в посёлке Коминтерново.

«Силами двух групп общей численностью до 15-ти человек они под покровом ночи выдвинулись в сторону наших позиций. В этот раз, как исключение, террористы находились в трезвом состоянии, и старались себя не раскрыть громким общением», – отметили в оперативном командовании.

Благодаря бдительности военнослужащих армии ДНР, украинские солдаты были замечены ещё на подступах к минным полям:

«Наши военнослужащие перегруппировались и приступили к наблюдению за горе-боевиками, которые подорвались при обезвреживании первых же мин. Раскрыв себя, одна группа кинулась в бегство, бросив подорвавшихся на мине боевиков, другая группа продолжила сближение, надеясь на поддержку первой группы и миномётного огня с позиций ВСУ».

Вступив в боевое столкновение, военнослужащие армии ДНР, применением только стрелкового оружия, остановили атаку противника.

«В результате профессиональных действий военнослужащих ВС ДНР часть украинских военных пустилась в бегство, бросив своих раненых на поле боя, а другая часть террористов понесла существенные потери. По предварительным данным, до трёх террористов было ликвидировано, и не менее четырёх получили ранения. С нашей стороны ранение получил один защитник.

Причём, под миномётный огонь подразделений ВСУ попали не только наши позиции, но и район, где боевики бросили своих раненных, подорвавшихся на мине. Не исключено, что ликвидация своих террористов имела цель не допустить попадания раненных боевиков в плен», – заявили военные ДНР.