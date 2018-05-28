28.05.2018, Москва, Владимир Гладков

5 860 просмотров

Украинская армия попала под кинжальный огонь: Большие потери

Сообщения об оттеснении позиций ЛДНР, появившиеся в последние дни в украинских СМИ, – блеф, за которым скрываются большие потери украинцев.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Наши позиции ни на метр не уменьшились. Ни на один шаг корпуса Донецка и Луганска никуда не отошли. Исключительно в «серой зоне» (продвигается ВСУ – прим. ред.), межпозиционное пространство уменьшается, и при этом ВСУ попадают под кинжальный огонь.

То есть они уменьшили расстояние между позициями, пришли на неподготовленные позиции, и сегодня десятки людей они уносят двухсотыми и трехсотыми.

Они, как правило, не говорят об этом, но сегодня те жертвы, которые несёт ВСУ – действительно огромны. Естественно, об этом никто не говорит, а говорят о каких-то блиндажах, которые находятся в «серой зоне», – пояснил Мирошник.