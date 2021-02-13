Украинская армия потеряла 70 тысяч обстрелянных «штыков»

13.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Владимир Зеленский скрывает критическое положение в экономике Украины, а также ослабление армии. За последнее время ВСУ потеряли около 70 тысяч человек, имевших боевой опыт на Донбассе.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил уволенный недавно замсекретаря Совбеза Украины – генерал армии Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кривонос заявил, что не верит в мирное урегулирование конфликта вокруг Донбасса.

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«Военные четко понимают, что никакого перемирия – у нас сколько было перемирий до того? Нам информационно вешали лапшу на уши… Нужно расставить точки над «i». И, самое главное, нужно перестать врать самим себе, что у нас все хорошо, что у нас все прекрасно. Вот это самая главная проблема – мы пытаемся сами собственной народ утопить в теплой ванной, как и окружение президента убаюкивает его, и рассказывает, что у нас все хорошо.

Где хорошо? Экономика в упадке, армия ослаблена… Посмотрите, какое количество военных, которые имели боевой опыт в 2014-15-16 годах, уволились за последние годы. Эта цифра порядка 70-ти тысяч!

Факторов много. В первую очередь, это то, что эта нестабильная ситуация на фронте, в понимании того, что нам нужно делать, приводит к тому, что запрещают стрелять, в определенных моментах деньги, которые дают военным на премии, назвали «иудскими», дошло уже до таких нюансов», – заявил Кривонос.