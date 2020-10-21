Украинская армия потеряла боевой дух и разлагается

21.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Хотя на Донбассе соблюдается относительное перемирие, с фронта регулярно приходят похоронки, которые связаны с неуставными отношениями в украинской армии и падением дисциплины.

Об этом в эфире интернет-канала «Голос правды» заявил украинский военный историк Юрий Дудкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация, конечно, там патовая, потому что перемирие это все зигзическое, там колоссальные потери идут небоевые, вот что самое главное. Если боевые еще, может быть, сведены к нулю, то небоевые потери идут ужасные. Это и самострелы, это и подрывы на минах, это и прочее, прочее, прочее… Неосторожное отношение с оружием, неуставные взаимоотношения, наркомания, пьянство.

Людям нечего делать на линии разграничения, понимаешь? Вообще, ну как можно высидеть шесть лет в окопах, не предпринимая никаких (действий). Ну это армию разлагает», – заявил Дудкин.

Ранее «ПолитНавигатор» писал о том, что небоевые потери ВСУ составили почти 40 процентов от боевых.