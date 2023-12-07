Украинская армия превратилась в контору по утилизации штурмовиков – Бутусов
Украинская армия – слабоуправляемая бюрократическая структура, способная существовать только при условии постоянного пополнения не долго живущими штурмовиками.
Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В первую очередь, у нас не хватает командиров, а не солдат. Компетентный командир расходует людей более качественно, уничтожает врага и уменьшает свои потери.
А у нас основной запрос: «Дайте ещё мобиков, нужны ещё штурмовики. Все – штурмовики». Так воевать нельзя. И такая организация – это вопрос не только Министерства обороны, но и самого главнокомандующего Залужного, он за это отвечает.
А у нас сейчас излишняя организация, огромное количество администрации и военных частей. И таким процессом сложно управлять. Административную часть армии надо сокращать, и обеспечивать людьми компетентных командиров», – сказал Бутусов.
Он подчеркнул, что частей в украинской армии много, только все они не пополняются.
«У нас армия – хаотическая структура, которая хаотично сложилась во время войны, когда разворачивались одна за другой куча бригад. И возник вопрос – а чем их пополнять?
И у нас сложилась ситуация, когда куча бригад стоят без пополнения, не имеют резервов. Есть бригады, которые по году не пополняют. Это большая проблема», – подытожил украинский волонтёр.
Спасибо!
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