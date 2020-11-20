20.11.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина, Экономика
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Украинская армия продолжает разрушаться – Турчинов


Украина провалила выполнение государственного оборонного заказа в этом году.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Турчинова, за год предприятия оборонной сферы не получили ни копейки средств оборонного заказа. Это говорит о том, что руководство страны работает в интересах России.

«Ни копейки предприятия, которые производят эти ракеты, которые разрабатывают технологии, не получили ни копейки заказов. Более того, это уже подсудное дело – срыв Государственного оборонного заказа. Впервые после 14-го года у нас катастрофа с исполнением Государственного оборонного заказа.

И я думаю, что в конце, когда они рассказывают о больших бюджетах, которые получила армия, вы знаете, что основные ресурсы бюджета идут именно на выполнение Государственного оборонного заказа. Это заказ оружия, военной техники и всего, что необходимо для защиты страны.

Вы увидите, какой жалкий процент выполнения государственного оборонного заказа. Вы знаете, это уже не просто невежество, непрофессионализм – это уже работа против своей страны. Это как раз, работа в интересах России, когда оставляют нашу армию без оружия, без военной техники, без ракетного щита и так далее… Происходит то, что было до «революции достоинства» – системное разрушение и разоружение нашей армии, всего сегмента безопасности и обороны», – заявил Турчинов.


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