Украинская армия разбегается по домам и схронам

30.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинская контрактная армия находится в удручающем состоянии: голодные солдаты, несмотря на попытки командования увеличить довольствие, предпочитают службе в ВСУ бегство из страны на заработки.

Об этом сообщается в письме «Об оттоке военнослужащих по контракту с военной службы в Вооруженных Силах Украины», которое опубликовал на своей странице в «Facebook» депутат Верховной рады прошлых созывов Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мне в руки попали очень интересные документы из Генерального штаба ВС Украины. В их содержании любой может увидеть, в каком состоянии находится контрактная армия. Воевать просто некому. Все уезжают в Польшу. Платить нечем! В Генштабе истерика! Кормить нечем! Одевать солдат не во что! Приведу лишь некоторые основные цитаты из этой переписки, основные цифровые показатели и основные моменты, которые отражены в этих документах. А также опубликую фотокопии этих документов

Основные данные, из предлагаемых документов, содержатся в письме вр.и.о. начальника Главного управления персонала – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Н.Думенко от 06 мая 2019 года на имя Начальника Генерального штаба Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генералу армии Украины В.Муженко», – сообщил Журавко.

Кроме того, он привёл самые красноречивые цифры военной статистики из письма:

«С начала 2019 года в Вооруженных Силах Украины уволено с военной службы 9386 военнослужащих по контракту рядового, сержантского и старшинского состава (Сухопутные войска – 6227 чел.; Воздушные Силы – 1049 чел.; Военно-Морские Силы – 630 чел.; Десантно-штурмовые войска – 522 чел.; Силы специальных операций – 147 чел.; остальные – 811 чел.), из которых 81% (7570 человек) не изъявили желания заключать следующий контракт и освободились после окончания контракта.

Объемы увольнения военнослужащих, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, остаются высокими. За аналогичный период 2018 года уволено 6316 человек, в том числе в связи с истечением срока контракта – 4289 человек (67,9%).

Наибольшие объемы освобождения в боевых воинских частях Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины (приложение 1), которые полностью вовлекаются в операции объединенных сил» (ранее – АТО).

И тут нельзя сказать, что генералы бандеровских войск Украины молча ждут, пока останутся одни без пушечного мяса. Ведь американские хозяева их не поймут, т. к. они ждут от ВС Украины все больше новых антиконституционных, уголовно наказуемых, даже по украинским законам, «подвигов» для ведения войны с мирным населением Донбасса. Мирная жизнь и затишье в Украине никак не входят в планы Пентагона и стратегов глобальных центров управления миропорядком», – добавил экс-нардеп.

Также Журавко выделил особо жалкие жалобы генерал-майора генералу армии:

«…отток военнослужащих продолжается, несмотря на существенный комплекс внедренных мотивационных факторов (увеличенного денежного обеспечения военнослужащих, внедрение компенсации за поднаем жилья для рядового и сержантского состава, повышение дополнительных выплат за выполнение задач в операции объединенных сил на линии разграничения, за особенности прохождения военной службы и т.д.).

Инфляция и постоянно углубляющееся падение показателей экономики Украины привели к тому, что «…повышенное в прошлом году денежное довольствие военнослужащих по контракту утратило конкурентоспособность. По данным Государственной службы статистики Украины, средняя заработная плата в Украине в марте 2019 г. превысила минимальное денежное обеспечение военнослужащих и составила 10 237 гривен. Денежная компенсация за поднаем жилья не покрывает реальной стоимости поднайма, а обеспечение новыми общежитиями требует длительного времени».

Интересными будут и цифры денежного обеспечения военнослужащих ВС Украины:

«… повышено минимальное денежное обеспечение военнослужащих военной службы по контракту до размеров, которые превышают среднюю заработную плату в гражданском секторе, (с 2016 года – от 7200 гривны, с 2019 года – 10 200 гривен);

… – введено одноразовое денежное вознаграждение за заключение первого контракта военнослужащим в таких размерах: (рядовым – 8 (14,1 тыс. гривен), сержантам (старшинам) 9 (15,9 тыс. грн.), офицерам – 10 (17,6 тыс. грн.) размеров прожиточных минимумов);

– повышены (с апреля 2019 г.) дополнительные выплаты за выполнение задач в ООС (ранее – АТО) (от 5,5 до 12 тыс. грн., в зависимости от расстояния от линии боевого соприкосновения) вознаграждение за уничтожение техники;

– увеличено денежное обеспечение военнослужащих Сил специальных операций, десантно-штурмовых войск, подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины и горно-штурмовых воинских частей (в среднем на 2-3 тыс. грн. больше, чем в других видах);

– установлена ​​надбавка за особенности прохождения службы для снайперов, номеров расчетов ПТРК (Корсар и Стугна-П)… (в среднем на 2-3 тыс. грн.);

– введена выплата компенсации за поднаем жилья для сержантов и солдат по контракту с 2019 года».

Понятное дело, что не всегда денежное довольствие может поднять боевой дух воинов. Особенно, когда речь идет о бандеровских формированиях, куда набирали алкоголиков, наркоманов, маргиналов «широкого профиля». Дедовщина, криминальное паханство образца мест лишения свободы не то, что не способствуют поднятию боевого духа бандеровско-нацистских солдат, а до конца разложило дисциплину в военных подразделениях украинской армии. Доходит до того, что даже офицеры бояться что-то сказать и чем-то возразить уголовным авторитетам в военной форме, держащими в руках оружие. И в этих условиях штабные крысы предлагают вот как смешно поднимать боевой дух укровояк:

«…обеспечить…эффективную работу с подчиненным личным составом в направлении укрепления товарищеских отношений в воинских коллективах, их сплочения вокруг ценностей боевого братства,

боевых традиций, особенно в воинских частях, имеющих наибольшие показатели увольнения военнослужащих»;

И конечно же, вишенкой на тортике предложений генштабу является просьба к правительству Украины с тонущей экономикой увеличить выплаты единовременного денежного вознаграждения за заключение следующих длительных контрактов: второго – в 1,5 раза больше, третьего и последующих – в 2 раза больше по сравнению с первым контрактом», – комментирует данные Журавко.

При этом он отметил, что «чем дальше время будет уносить в недосягаемую даль несбывшиеся предвыборные обещания президента Украины и его слуг из Верховной Рады, тем быстрее и в больших масштабах будет разбегаться по домам и схронам «самая сильная и могучая армия Европы».

«У нас на виду происходит драма развала не только армии, но и самого несостоявшегося бандеро-нацистского государства, которое даже США с евронатовскими партнерами не в силах будут удержать в целостности, так как исторические трещины на «корпусе» тонущего корабля «Украина» не подлежат ремонту, тем более в бушующих волнах мирового кризиса.

Так что всем здравомыслящим в Украине предлагаю бежать из этой армии, т. к. в являетесь для них пушечным мясом. И на вас просто зарабатывают большое бабло. И плевать им на вас», – подытожил Журавко.