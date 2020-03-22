Украинская армия спасается от коронавируса дустом и массовой пьянкой

22.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинские медики спровоцировали пьянство в подразделениях ВСУ на Донбассе, порекомендовав военным употреблять алкоголь в целях профилактики коронавируса.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По полученной информации от нашего источника, медработники 10 огшбр настоятельно рекомендуют военнослужащим в целях профилактики коронавируса употреблять небольшое количество алкоголя.

Личным составом данные рекомендации были восприняты как инструкции к неукоснительному выполнению, и количество алкоголя каждый установил себе самостоятельно.

В результате «дезинфекции» в бригаде произошла массовая пьянка, вследствие чего начальник главного военно-медицинского управления ВСУ Хоменко в срочном порядке организовал работу комиссии в 10 бригаде с целью проверить весь медперсонал соединения на предмет соответствия занимаемой должности и профессиональной пригодности», – сообщил Никитин.

Кроме того, в рамках «кампании» по борьбе с коронавирусом штаб «ООС» распорядился уволить военнослужащих старше 50 лет.

«Именно таким способом командующий Кравченко намерен избавиться от наиболее подверженной к заболеванию коронавирусом категории военнослужащих. Без объяснения причин военнослужащие будут уволены по невыполнению условий контракта либо по состоянию здоровья», – рассказал Никитин.

Это – не единственный инцидент, спровоцированный истерией вокруг коронавируса.

В результате проведения дезинфекции украинского вооружения и военной техники на подконтрольных Киеву территориях Донбасса мирные жители жалуются на резкий запах от химикатов, а ВСУшники, которых заставляют работать без средств индивидуальной защиты, получают отравления, сообщил Никитин.

«На станции погрузки ВСУ в населённом пункте Артёмовск в настоящее время отмечается скопление военной техники. Командованием карательной операцией отданы указания на проведение санитарной обработки всей ВВТ (вооружения и военной техники – ред.) готовящейся к убытию из ООС, с целью не допустить дальнейшего распространения инфекции.

К нам поступает информация о жалобах со стороны местных жителей на невыносимый резкий запах от химикатов в окрестностях станции погрузки. Кроме того, в результате проведения дезинфекции получили химические отравления четыре боевика 59 омпбр, которые работали без средств индивидуальной защиты», – рассказал Никитин.

Аналогичную информацию сообщает и пресс-служба НМ ЛНР.

«Командование карательной операции проводит санитарную обработку вооружения и военной техники на железнодорожной станции в населённом пункте Рубежное специальным химическим составом. Стало известно, что среди персонала железнодорожной станции имеют место случаи отравления неустановленным химическим веществом. В медицинских учреждениях Лисичанска уже находятся девять человек с симптомами сильной интоксикации», – сообщили в ведомстве.