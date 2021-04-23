Украинская армия спровоцировала стремительный отток капитала из страны

23.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Международные инвесторы отказываются от покупки облигаций внешнего государственного займа Украины и выходят из уже существующих обязательств.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил украинский экономист Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, это начало происходить после того, как украинские власти стали говорить о «карабахском сценарии» для Донбасса и начали стягивать войска к республикам Донбасса.

«С осени 2020 года чуть ли не изо всех утюгов вещали о возможном освобождении Донбасса по карабахскому сценарию не только наши прикормленных псевдоэксперты, но и официальные представители Министерства обороны, ВСУ проводили соответствующие учения с учетом карабахского опыта, об этом говорилось в СМИ…

В феврале именно Украина начала демонстративно, к концу февраля-началу марта, стягивать в сторону Донбасса дополнительные подразделения и технику. Эшелоны при этом шли днем, в открытую, через крупные населенные пункты, в сеть выкладывалось множество видео. То есть это реально было абсолютно демонстративно сделано. В принципе, само по себе это тоже можно назвать воинственной риторикой, хоть и молчаливой.

Апофеозом нагнетания ситуации стало провокационное заявление главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, сделанное 30 марта. Он заявил, что ВСУ сегодня готовятся к разным вариантам и, конечно, мы готовимся к наступлению: «Если вы спросите, мы сегодня готовы? Готовы!».

Примерно к этому моменту к границам Украины не менее демонстративно начали подтягиваться и российские войска. А основные заявления о возможных последствиях для Украины в случае развязывания боевых действий прозвучали со стороны представителей российской власти уже глубоко в апреле, то есть существенно позже.

Отреагировали ли покупатели облигаций на воинственную риторику? Абсолютно да, безусловно. И не только тем, что практически перестали покупать новые облигации, но и тем, что стали выходить из купленных ранее. И здесь тоже очень интересно по датам. Сумма облигаций в собственность нерезидентов достигла своего локального пика 19 марта этого года. Тогда она приблизилась а 105 миллиардам гривен.

Тогда отправки российских войск, во всяком случае, никаких видео с отправкой или переброской российских войск к границам Украины еще не было, зато вовсю были видео с перебросками украинских войск на Донбасс. Но именно этот день стал точкой, после которой нерезиденты стали потихонечку выходить из облигаций внутреннего государственного займа украинских.

На данный момент в их владении осталось 96 миллиардов 600 миллионов. Даже из этого можно сделать вывод, что реакция на воинственную риторику была, но в первую очередь на риторику со стороны Украины у этих международных инвесторов», – заявил Саливон.