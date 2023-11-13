Украинская армия уже кончилась бы совсем, докатись она до Крыма – морпех США

У Украины не было бы совсем шансов воевать дальше с Россией, если бы ВСУ смогли с боями приблизиться к Крыму.

Об этом в интервью американскому журналисту Денни Хайфону заявил бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Берлетика, производство оружия на Западе не налажено, запасов не хватает, а Россия запустила свою военную промышленность, и ее мощности превышают возможности США и Евросоюза вместе взятых.

«Идея повторить это в большем масштабе на юге – это было бы катастрофой, потому что независимо от того, где они закончатся, даже если бы они добрались до Крыма, там этой новой армии, которую им передало НАТО, уже не было бы. И если вы посмотрите на то, что в то же время делала Россия, то увидите, что она наращивала свои силы. Они вводили больше людей, мобилизовали больше людей, вводили их в бой, и они расширяли военно-промышленное производство, которое было уже огромным в начале Специальной военной операции. Я говорил об этом в течение многих месяцев, и люди устали это слышать от меня – у Запада нет военно-промышленного потенциала, необходимого для ведения войны такого масштаба. Они признают, что не могут производить достаточное количество артиллерийских боеприпасов, они говорят о расширении производства, скажем, к 2025 или 2027-му году. Они не уверены. И при этом – они сталкиваются с множеством проблем. Но даже, когда они достигнут этой цели, это все равно меньше, чем в России. Они признают, что Россия производит продукцию прямо сейчас. «Нью-Йорк Таймс» признала, что они производят, вероятно, два миллиона патронов в год, что больше, чем США и Европейский союз вместе взятые – после того, как они расширят производство, если они могут расширить производство. Если вы посмотрите на все это на бумаге и суммируете, то поймете, что Украина абсолютно никоим образом не смогла бы выиграть это дело. Западные СМИ и западные правительства признают, что у них нет возможности продолжать вооружать Украину», – заявил Берлетик.