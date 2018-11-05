Украинская армия в европейском рейтинге уже не восьмая, а десятая

05.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Украинская армия заняла десятое место из 25 стран в рейтинге сильнейших армий Европы, составленного изданием Business Insider, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Как отмечается, в рейтинге журнала, украинская армия заняла 10-е место. Бюджет армии составляет 4,88 млрд долл. В составе украинской армии, как отмечается, – 1,1 млн военнослужащих, 2214 танков, 240 военных воздушных судов, из которых 39 истребителей, и 25 морских судов.

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Первую строчку армий Европы занимает Россия. Второе и третье место занимают Франция и Великобритания соответственно. Четвертое место занимает Турция, далее следуют Германия, Италия, Испания, Польша и Греция.

Последнюю – 25-ю – строчку рейтинга занимает Бельгия.

При составлении списка сильнейших армий Европы издание, как отмечается, использовало данные рейтинги Global Firepower и учитывало такие факторы, как география, логистика, природные и промышленные ресурсы, разнообразие и численность вооружения и техники, количество живой силы, развитость страны в целом и тому подобное.

Напомним, Вооруженные силы Украины в 2018 году заняли 8-е место в рейтинге сильнейших армий в Европе по версии Global Firepower.