Украинская армия выглядит как цыганский табор – киевский политолог

Анатолий Лапин.  
28.05.2024 13:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Транспорт, Украина


Украина оказалась не готова к затяжному конфликту, а Запад не смог обеспечить ее нужды. Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ошибка политического руководства в том, что они свято верили в то, что партнеры нам помогут, финансово и в военном отношении обеспечат армию всем необходимым – а не сталось как гадалось. И тут на третьем году войны начали вылезать все проблемные моменты, которые касаются нашей армии. Это и слабое техническое оснащение, – ну посмотрите, как в российской армии обстоят дела с автотранспортом. Я обратил внимание, что практически вся автотехника новая в кадровых бригадах», – сказал эксперт.

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Украина оказалась не готова к затяжному конфликту, а Запад не смог обеспечить ее нужды. Об...


«Да, есть части, где техника из запасов, доставшихся от советской армии. Как многие наши бригады едут на фронт? Как цыганский табор – на купленных волонтерами пикапах, корчах и так далее. А что такое транспорт для бригады? Это ее мобильность. Отсюда получается, что враг по внешним операционным линиям перебрасывает войска быстрее, чем мы по внутренним. Это указывает на то, что мы недостаточно укомплектованы транспортом и их мобильность на порядок меньше», – заявил Золотарев.

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