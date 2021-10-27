Украинская артиллерия и бронетехника отработали на границе с Крымом

27.10.2021 15:17 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские военные провели очередные учения на границе с Крымом.

По сообщению Генштаба ВСУ, артиллеристы и морские пехотинцы учились противодействовать прорыву десанта условного противника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главным условием для успешного выполнения боевого задания было быстрое изменение позиций. Это было обусловлено тем, что, по имеющейся информации, условный противник имеет на вооружении современные средства разведки и высокоточное артиллерийское вооружение», – заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

По его словам, координаты украинские артиллеристы получали с беспилотников.

«Расчеты беспилотной авиации провели разведку и выявили наиболее важные цели. Координаты, передававшиеся в режиме реального времени, позволили провести как меткое единичное огневое поражение целей, так и стрельбу залпами для поражения крупных участков территории. С чем артиллеристы справились хорошо», – отметил Наев.

По мнению военного эксперта, члена организации «Офицеры России» Александра Перенджиева, Украина обозначает свои действия как оборонительные специально, а на деле военные учились проводить наступление на Крым.

«Эти учения только называются, что «по отражению десанта». На самом деле это учения по тому, чтобы осуществить морской десант в отношении Крыма, то есть, ровно наоборот. На самом деле, они готовятся не защищаться, а нападать. Все эти учения для того, чтоб осуществить агрессию против Крыма. Они используют беспилотники, смотрят, как их можно использовать против Крыма и, конечно же, против Донбасса, для этого их и закупали. России нужно четко мониторить, как эти учения проходят, что там отрабатывается на предмет умения отражать эти атаки или предотвращать их», – заявил Перенджиев.

Эксперт также считает, что Украина может предпринять диверсионно-террористические действия по отношению к полуострову и попытаться захватить тот или иной населенный пункт, взяв в заложники местных жителей, как в 90-е делали чеченские террористы.

«Могут готовиться диверсионно-террористические операции против отдельных населенных пунктов Крыма вплоть до захвата в заложники жителей. Они хотят с помощью диверсантов захватить отдельные опорные пункты и выставить свои условия.

Тактика примерно такая же, как у террористов, которые действовали в Чечне, когда они захватывали Буденновск или Комсомольское в Дагестане. Суть сводилась также к тому, чтобы захватить населенные пункты, взять в заложники жителей и выставить условия России. В этом отношении особо ничего не отличается, только те террористы особо не рядились в цивилизованные одежды, а здесь типа государство действует. А методы одни и те же – Украина против Донбасса и Крыма отрабатывает террористическую войну».