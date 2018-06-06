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Украинская авиакомпания попала под американские санкции за поддержку Ирана
США внесли в список санкций украинскую авиакомпанию Dart Airlines, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом свидетельствует информация на сайте Федерального регистра США.
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Сообщается, что санкции применены в связи с тем, что Dart Airlines сотрудничала с иранской авиакомпанией Caspian Air.
«За оказания помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной, технологической поддержки, финансовых или иных услуг в поддержку иранской Caspian Air», — говорится в сообщении.
Официально санкции будут опубликованы 7 июня 2018 года.
Как известно, иранская авиакомпания попала под санкции в 2017 году из-за поддержки «Корпуса стражей исламской революции».
Напомним, 30 мая США расширили санкции против Ирана.
Метки: Иран, Санкции, США, украинская авиакомпания
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