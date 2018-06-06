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06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Политика, США, Транспорт, Украина

Украинская авиакомпания попала под американские санкции за поддержку Ирана


США внесли в список санкций украинскую авиакомпанию Dart Airlines, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом свидетельствует информация на сайте Федерального регистра США.

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Сообщается, что санкции применены в связи с тем, что Dart Airlines сотрудничала с иранской авиакомпанией Caspian Air.

«За оказания помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной, технологической поддержки, финансовых или иных услуг в поддержку иранской Caspian Air», — говорится в сообщении.

Официально санкции будут опубликованы 7 июня 2018 года.

Как известно, иранская авиакомпания попала под санкции в 2017 году из-за поддержки «Корпуса стражей исламской революции».

Напомним, 30 мая США расширили санкции против Ирана.

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