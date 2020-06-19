19.06.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Политика, Права человека, Скандал, Украина
Просмотров:

Украинская авиакомпания предложила русским убираться из Украины


Русские граждане Украины вместо того, чтобы добиваться соблюдения гуманитарных прав, когда-то гарантированных Конституцией, должны убираться в другую страну.

Такое предложение озвучила Ольга Ткаченко, глава пиар-департамента украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если у гражданина Украины, говорящего в быту на любом языке, проблема с тем, что к нему в Украине обращаются по-украински, значит, он выбрал не ту страну для гражданства. И, значит, надо менять страну гражданства. Без вариантов», – сказала она в интервью изданию Marketing Media Review.

Судя по записям в социальных сетях, Ткаченко, представляющая SkyUp Airlines, является сторонницей экс-президента Петра Порошенко.

Одесский журналист Юрий Ткачёв полагает, что Ткаченко публично унизила русскоязычных.

«Дама из авиакомпании SkyUp решила слегка поунижать «русскоязычных»: хочешь, мол, чтобы к тебе обращались по-русски – езжай в Россию. Приятных полётов самолётами авиакомпании  SkyUp, дорогие «русскоязычные»: поддержите деньгами тех, кто вас презирает», – комментирует Ткачёв.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть