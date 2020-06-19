Украинская авиакомпания предложила русским убираться из Украины

19.06.2020, Киев, Михаил Рябов

Русские граждане Украины вместо того, чтобы добиваться соблюдения гуманитарных прав, когда-то гарантированных Конституцией, должны убираться в другую страну.

Такое предложение озвучила Ольга Ткаченко, глава пиар-департамента украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

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«Если у гражданина Украины, говорящего в быту на любом языке, проблема с тем, что к нему в Украине обращаются по-украински, значит, он выбрал не ту страну для гражданства. И, значит, надо менять страну гражданства. Без вариантов», – сказала она в интервью изданию Marketing Media Review.

Судя по записям в социальных сетях, Ткаченко, представляющая SkyUp Airlines, является сторонницей экс-президента Петра Порошенко.

Одесский журналист Юрий Ткачёв полагает, что Ткаченко публично унизила русскоязычных.

«Дама из авиакомпании SkyUp решила слегка поунижать «русскоязычных»: хочешь, мол, чтобы к тебе обращались по-русски – езжай в Россию. Приятных полётов самолётами авиакомпании SkyUp, дорогие «русскоязычные»: поддержите деньгами тех, кто вас презирает», – комментирует Ткачёв.