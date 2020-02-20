Украинская Белоснежка и четыре левых политических гнома

20.02.2020, Киев, Сергей Устинов

Лента принесла свежую новость: четыре украинские левые партии обьединились в одну и подписали в Киеве соответствующий меморандум, обьявив о намерении идти на выборы единым списком и с общей программой под пафосным названием «Страна социального максимума».

То, что на Украине, в который уже раз начинается процесс обьединения левых сил само по себе можно счесть позитивом и даже поприветствовать. Но вот дальше начинаются серьезные вопросы. Как идеологического, так и практического и даже личностного характера.

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Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что участников обьединения сложно разглядеть без политического микроскопа – не то что обычным избирателям, но даже маститым журналистам и политологам.

Более-менее известна широкой публике разве что партия Союз левых сил, однако в ее организационной потенции приходится сильно сомневаться – наблюдатели за политическими процессами уже забыли, когда в последний раз видели на улицах украинских городов ее партийцев в более-менее значительном количестве. Да и фамилии лидеров партии не так чтобы и на слуху у людей. В последних выборах в Раду эта партия, тогда еще под другим руководством, не участвовала – списки в ЦИК подала, а вот предусмотренный законом денежный залог не внесла.

Еще один участник обьединения – партия «Социалисты» запомнилась, кажется, единственным обстоятельством – одним из ее бывших лидеров был экс-министр иностранных дел времен Януковича Леонид Кожара – человек, мягко говоря без какого-либо бэкграунда в украинском левом движении.

Два оставшихся подписанта меморандума – совсем уж маргинальные структуры. «Разумная сила», – запомнившаяся очень узкому кругу наблюдателей за украинской политсценой своими перформансами на неподконтрольной территории Донбасса несколько лет тому назад и недопущенный к участию в выборах в Раду, и совершенно неизвестный публике, появившийся в 2017 году «Всеукраинский народный союз».

Также обращает на себя внимание тот факт, что представлять ныне левую нишу собрались лидеры, не имевшие в прошлом никакого отношения к левой сцене. Зато имевшие вполне определенное отношение в почившей в бозе Партии регионов и различным структурам около нее.

Так, лидер СЛС Максим Гольдарб был чиновником при Януковиче, а затем доверенным лицом регионала Александра Вилкула. Лидер «Всеукраинского народного союза» Виталий Грушевский и вовсе был нардепом от ПР в Раде седьмого созыва. А Александра Соловьева из «Разумной силы» СМИ почему-то упрямо связывают с экс-главой МВД времен Януковича Виталием Захарченко.

Само по себе наличие «регионального» бэкграунда, конечно же, не является ни преступлением, ни чем-то предосудительным. Просто хотелось бы знать, каким боком к левому движению и левой идее люди, задавшиеся амбициозной целью обьединять и возрождать левых.

Увы, на состоявшейся в киевском агентстве УНИАН пресс-конференции лидеров новой единой левой партии ответа на данный вопрос потенциальные избиратели так и не получили. Да и ответ на вопрос «Почему мы?» вышел размазанным как кисель, и откровенно неубедительным. Подписанты меморандума о единении много и пафосно говорили о каком-то «социализме 21 века», о необходимости «учесть ошибки предшественников» ( каких, если, как уже было сказано, все эти люди совсем не из левой среды).

Один из лидеров зачем-то рассказывал об украинских спортстменах, которые «могли бы выступать и лучше», и о своей маме, пунктуально оплачивающей коммуналку. Еще один участник обьединения раскритиковал конкурентов по эксплуатации левой риторики Илью Киву и Сергея Каплина, как популистов и случайных людей во главе виртуальных партий, существующих лишь на экране телевизора. С этим, кстати, можно было бы и согласиться. Только вот некоторых участников «объединения четырех» мы раньше даже на телеэкранах не видели, не то что в оффлайне.

Образчик демагогии “социал-демократа” Каплина. Не станет ли новая партия чем-то подобным?

За кадром остается и вопрос финансирования нового проекта. Хотелось бы на старте знать и понимать, какая из финансовых структур собирается «ужинать» эту новую политическую девушку с претензией на политическую перспективность.

О том, как это бывает у постмайданных украинских левых, прекрасно свидетельствует пример раскритикованного участниками нового обьединения экс-нардепа Сергея Каплина, Социал-демократическую партию которого, по данным украинских СМИ, финансировали не только экс-глава администрации Януковича Сергей Левочкин и беглый олигарх Чергей Курченко, но и авторитетный полтавский бизнесмен Чоло Мамоян, которого СМИ связывали с незаконным игорным бизнесом под «крышей» тогдашнего заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчины.

Удивительно, но на пресс-конференции лидеров левой партии ни разу не прозвучало слово «профсоюзы» или «классовая борьба» и лишь пару раз слова «наемные работники». Зато много и пространно говорилось о какой-то генетической предрасположенности украинцев к левой идее и к идеям справедливости. Как и о необходимости спасать украинское государство от «олигархических группировок Запада» (как будто свои «родные» отечественные мироеды чем-то лучше).

Были также озвучены сомнительной левизны тезисы о том, что сегодняшний предприниматель не менее левый, чем человек наемного труда (а как же фундаментальное классовое противоречие между трудом и капиталом?) и о том, что предприниматели – это основа для левой партии и новое обьединение собирается опираться, в том числе, и на этот класс. Далее цитата: «Разумная левая идеология направлена не на то, чтобы забирать ( у капиталистов – Авт) средства производства, а на то, чтобы правильно регулировать распределение продукта производства». Как регулировать? Естественно, путем «захода левой партии во власть». Как же иначе?

Последние сомнения в том, что перед нами не абы что, а именно «социализм 21 века», ушли после откровения одного из лидеров новой партии о том, что в его понимании социализм – это разделить 700 миллионов премии руководителей «Нафтогаза» Коболева и Витренко между 10 тысячами пенсионеров.

Вызывает также сомнение фигура одного из соорганизаторов новой левой партии – экс-нардепа от ПР Виталия Грушевского. Это сегодня он клеймит как деструктивную «идеологию бандеровского национализма» и гордится тем, что является потомком победителей нацизма и жил в советском государстве, «дававшем пример всему миру». Это сегодня он пафосно говорит о том, что «правые силы» за несколько лет довели Украину до развала и искусственно создали конфликт на Донбассе.

Но всего шесть лет назад он говорил совсем другие вещи. Google помнит все, и потенциальные избиратели новой единой левой партии думаю, имеют право знать о том, что Виталий Грушевский – тот самый депутат, который первым из соратников Януковича вылез на сцену Евромайдана, чтобы заявить о своей поддержке «мирного протеста» и о выходе из Партии регионов.

Грушевский на майдане

Далее – цитата из украинских СМИ того периода.

«Со сцены Майдана выступил народный депутат Виталий Грушевский и заявил о своем выходе из фракции Партии регионов. В своем выступлении он подчеркнул солидарность с участниками Евромайдана. «Если Партия регионов считает, что я говорю неправильно, пусть она меня исключает, но я – с народом Украины», – завершил свое выступление на Майдане Грушевский».

А вот еще одна цитата. «Активист Евромайдана, боец добровольческого батальона «Киев-1» Сергей Лакалут поддержал народного депутата Виталия Грушевского. По его мнению, Грушевского боятся. Ведь он отстаивает интересы Майдана. Он был одним из первых, кто открыто в свое время выразил поддержку Евромайдану. Нардеп Грушевский и сегодня борется против бывших представителей власти и является одним из немногих, кто требует возвращения Арбузова, Захарченко, Клименко в Украину, чтобы правоохранительные органы могли дать ответ обществу за совершенные этими лицами преступления против народа».

Не правда ли, это прекрасный, во всех отношениях, бекграунд будущего сооснователя новой левой партии?

Честно говоря, в то, что обьединение четырех политических гномов даст на выходе одного левого чудо-богатыря, способного очаровать Белоснежку-избирателя, верится с трудом.

Скорее всего, то, что получится на выходе, вряд ли будет превышать вес самого толстого из объединившихся гномов. Возможно, кто-то не согласится с такой пессимистической оценкой, однако время покажет.

С перечисленными вводными проекту не помогут никакие заклинания о том, что левая идея побеждает во всем мире, а потому обязана победить и на Украине. Как говорится, какая страна – такие и Сандерсы.