Украинская блокада: Крым готовится к «худшему сценарию» курортного сезона – без воды

09.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму разработают жесткий график подачи воды в курортный сезон. Об этом во время заседания штаба по водообеспечению республики заявил глава региона Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Аксенова, этот график пригодится в худшем случае, если засуха сохранится в период, когда республику посещают миллионы туристов.

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«Определяем график работы в худшей ситуации всех учреждений снабжения населения в курортный сезон. Мы понимаем, забор воды увеличится. Сегодня должна быть простая математическая модель, исходя из худшей ситуации, мы ее понимаем. Возможно, она будет неприятная – говорим открыто, – график будет неприятный достаточно. Но, тем не менее, который должен нам позволить провести курортный сезон, продержаться и дать людям возможность заработать. Рассчитываем на худшую ситуацию, что осадки, если и будут, то вода, с учетом засухи, которая была, уйдет просто в почву, и мы не получим в водохранилищах, но пользуемся тем, что у нас есть в наличии на сегодняшний день. От этого и отталкиваемся», – заявил Аксенов.

Тем временем, Ялта снова перешла на графики подачи воды после двух недель круглосуточного обеспечения. Об этом заявил замглавы администрации города Владимир Буряк. По словам чиновника, это произошло из-за морозов в горах, откуда берут начало реки Южного берега Крыма.

«Так как в горах минус три, в местные источники упал дебет… Сегодня с 6 утра перешли на график, подаём воду 3 часа утром и 3 часа вечером», – заявил Буряк.

Старая водопроводная инфраструктура в Симферополе постоянно ломается, в свою очередь сообщил на заседании штаба глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«На сегодняшнее утро на предприятии порядка 22-х повреждений. К сожалению, они продолжают нарастать. Рваный режим подачи воды в течении полугода дает свой эффект – изношенные сети их не выдерживают, поэтому мы будем увеличивать количество бригад, техники – то же самое», – заявил Баженов.

«Мы накопили, наконец-таки, резервный миллион в Симферопольском водохранилище, который позволит мне в случае аварий магистральных водоводов эти дни подрабатывать оттуда. В Партизанах и Айянах тоже достаточный запас, но исключительно для подачи воды на время устранения аварий на водоводах», – также сообщил он.