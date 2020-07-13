Украинская БМП врезалась в остановку с пенсионерами

13.07.2020, Луганск, Сергей Вредников

Размещение ВСУ военной техники в населённых пунктах Донбасса приводит к повреждению инфраструктуры и нередко подвергает угрозе жизнь и здоровье местных жителей.

Об этом на брифинге рассказал офицер пресс-службы УНМ ЛНР Александр Мазейкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вооружённые формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники в населенных пунктах на подконтрольной территории.

По данным нашей разведки, в зоне ответственности 2 батальона 30 бригады ВСУ в населённом пункте Новозванновка отмечено размещение трёх БМП-2, которые свободно перемещаются по населенному пункту, разрушая гусеничной техникой дороги общего пользования и создавая аварийные ситуации», – сообщил Мазейкин.

Он подчеркнул, что дорожные лихачества украинских военнослужащих на военной техники едва не стоили жизни трём пенсионерам.

«Так, 11 июля военнослужащие батальона совершили наезд на автобусную остановку по ул. Советская. В тот момент транспорт до населённого пункта Попасная ожидали трое местных жителей пенсионного возраста. Благодаря устойчивости железобетонной конструкции жертв удалось избежать. Добравшись до пункта назначения пенсионеры написали жалобу в Попаснянский районный совет.

По совету сотрудников администрации, жители поселка начали сбор подписей для коллективного обращения к главе Луганской областной военно-гражданской администрации Гайдай с жалобой на бесчинства военнослужащих и требованием запрета перемещения и размещения бронетехники ВСУ в населенных пунктах», – отметил офицер ЛНР.