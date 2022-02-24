Украинская боевая авиация фактически прекратила свое существование

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении Минобороны РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Отмечается, что в ходе операции российская армия не наносят ударов по городам.

Уточняется, что гражданскому населению ничего не угрожает, высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, ВВС Украины.

«Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя», – утверждают в российском оборонном ведомстве.

Также указывается, что пограничники «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают». При этом украинская сторона заявляет, что ее пограничн6ики ведут огонь

«Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены», – добавил в Минобороны РФ.