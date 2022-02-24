Украинская боевая авиация фактически прекратила свое существование

24.02.2022  09:38 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении Минобороны РФ.

Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя. Об этом, передает корреспондент...

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Отмечается, что в ходе операции российская армия не наносят ударов по городам.

Уточняется, что гражданскому населению ничего не угрожает, высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, ВВС Украины.

«Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя», – утверждают в российском оборонном ведомстве.

Также указывается, что пограничники «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают». При этом украинская сторона заявляет, что ее пограничн6ики ведут огонь

«Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены», – добавил в Минобороны РФ.

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