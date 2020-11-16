16.11.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Медицина, Политика, Украина, Экономика
Просмотров:

Украинская чиновница издевательски предложила протестующим бизнесменам стать чернорабочими


Ограничения, вводимые властью из-за эпидемии коронавирусной инфекции, должны стимулировать бизнес не на протесты, а на поиск другой работы, в том числе низкооплачиваемой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время брифинга в Киеве заявил замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы, медики, предлагаем малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности, как мы годами делаем это в больницах и поликлиниках, не имея ресурса и с нищенской заработной платой, но максимально предоставляя качественную медицинскую помощь каждому гражданину. Мы просим оглянуться вокруг и найти другие возможности получения дохода, где можно зарабатывать во время карантина», – сказала чиновница.

Она предложила представителям бизнеса поработать в больницах.

«Наши больницы с большим удовольствием предоставят временные рабочие места всем малым предпринимателям, которые сейчас находятся в вынужденном простое. Больницам и центрам экстренной помощи очень нужны сильные и здоровые рабочие руки. Это экономисты, бухгалтеры, санитары, техники, работники прачечной и кухни, электрики, водители, сторожи, вахтеры и разнорабочие и так далее. Приходите в больницы, у нас есть возможность принять на работу каждого», – заявила Микичак.

Как сообщал «ПолитНавигатор», из-за карантинных ограничений представители украинского бизнеса устраивают протесты и перекрывают трассы.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть