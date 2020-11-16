Украинская чиновница издевательски предложила протестующим бизнесменам стать чернорабочими

16.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Ограничения, вводимые властью из-за эпидемии коронавирусной инфекции, должны стимулировать бизнес не на протесты, а на поиск другой работы, в том числе низкооплачиваемой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время брифинга в Киеве заявил замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

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«Мы, медики, предлагаем малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности, как мы годами делаем это в больницах и поликлиниках, не имея ресурса и с нищенской заработной платой, но максимально предоставляя качественную медицинскую помощь каждому гражданину. Мы просим оглянуться вокруг и найти другие возможности получения дохода, где можно зарабатывать во время карантина», – сказала чиновница.

Она предложила представителям бизнеса поработать в больницах.

«Наши больницы с большим удовольствием предоставят временные рабочие места всем малым предпринимателям, которые сейчас находятся в вынужденном простое. Больницам и центрам экстренной помощи очень нужны сильные и здоровые рабочие руки. Это экономисты, бухгалтеры, санитары, техники, работники прачечной и кухни, электрики, водители, сторожи, вахтеры и разнорабочие и так далее. Приходите в больницы, у нас есть возможность принять на работу каждого», – заявила Микичак.

Как сообщал «ПолитНавигатор», из-за карантинных ограничений представители украинского бизнеса устраивают протесты и перекрывают трассы.