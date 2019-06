Украинская чиновница обиделась на американское СМИ из за Крыма

24.06.2019, Киев, Игорь Петров

Первый заместитель Министра информационной политики Украины Эмине Джапарова написала у себя в Фейсбуке гневный пост по поводу статьи в Los Angeles Times, посвященной Крыму, передает корреспондент «Политнавигатора».

В статье Crimea is an unexpected beauty set against an unsettled history, посвященная достопримечательностям и истории Крыма, нет ни слова по темам, которые стремится продвигать Министерство информационной политики Украины, а автор советует читателям обращаться по вопросу получения разрешения на въезд в Крым к российским властям, а не в украинское министерство и советует ехать в Крым в обход Украины.

«У меня впечатление, что это заказная статья, где автор даже дает советы, как удобно добраться в Крым. Конечно через Россию. Ни слова о нарушении украинских законов. Сам текст будто «темник» Кремля. Здесь и «подарок Хрущева», и о том, что это особая для России земля. Ни слова о крымском ханстве и крымских татарах (кроме того, что они были против событий 2014 года и депортированы). Даже в части «замки», где автор показывает «красоты» полуострова, почему-то Ханский Дворец обходит)

Автор пишет о «аутентичной красоте». Но, ни слова, что она была уничтожена Россией начиная с первой аннексии, не говорит.

Я уже молчу о той репрессивной действительности, которую за фасадом «инвестиций» и «наиболее быстро растущего российского региона» не увидишь. Здесь и ошибки есть. В частности, где автор отмечает, что Крым был частью Советского Союза с 1783 года.

И главное, автор не обращался в Министерство информационной политики для получения разрешения на въезд в Крым. Но, учитывая его осведомленность об альтернативных маршрутах, ему оно было не нужно», – пишет Эмине Джапарова.