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Власти Украины решили не дожидаться захвата Крыма и провести «административно-территориальную реформу» в существующей на бумаге «Автономной республике» уже сейчас.

В Верховную раду внесен специальный проект закона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире радио фейковая представитель Зеленского «в Крыму» Ольга Куришко пояснила, что Киев будет перекраивать и ликвидировать некоторые районы на полуострове.

Ещё одна цель – «переименование населённых пунктов и отдельных районов Автономной Республики Крым». Не дожидаясь “захвата полуострова”, Киев готовится тратить бюджетные средства на новые карты.

«Это положение уже предусмотрено другими нормативно-правовыми актами, но его действие бы начиналось после оккупации, мы предлагаем сделать это уже сейчас», – пояснила чиновница.

В 2020 году Верховная Рада Украины своим постановлением изменила количество районов в Крыму с 14 на 10. С украинской карты Крыма исчезнут Первомайский, Красноперекопский, Советский, Кировский и Ленинский районы, а будут в наличии Белогорский, Бахчисарайский, Джанкойский, Евпаторийский, Перекопский, Курманский, Керченский, Симферопольский, Феодосийский и Ялтинский.

Севастополь останется городом со специальным статусом, потому как это предусмотрено в Конституции Украины, а пока действует военное положение, вносить изменения в основной закон нельзя.

Закон об осуждении и запрете “пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии” по замыслу лидеров экстремистской организации «меджлис крымско-татарского народа» должен полностью “искоренить” 240-летний период нахождения Крыма в составе России и избавить от любых упоминаний Екатерины II, адмиралах Михаиле Лазареве, Павле Нахимове, полководцах Александре Суворове и Михаиле Кутузове и вернуть топонимику полуострова во времена Османской империи.