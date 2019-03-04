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04.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Украинская ЦИК уже напечатала лишние бюллетени для фальсификаций

Центральная избирательная комиссия Украины заказала напечатать на первый и второй тур президентских выборов 60 миллионов бюллетеней, что закладывает возможность для фальсификации результатов голосования нынешней властью.

Об этом во время встречи с редакторами буковинских СМИ заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что бюллетени для первого и второго тура надо печатать отдельно. Есть опасения, что таким образом они закладывают возможность фальсифицировать выборы», – подчеркнула политик.

Она убеждена, если бы президент знал, что у него есть те рейтинги, которые он себе рисует, ему не надо было бы что-либо покупать и фальсифицировать. К сожалению, отмечает Тимошенко, сегодня Порошенко бросил все силы на построение и совершенствование моделей коррупции и фальсификации выборов людей.

Кандидат в президенты напомнила, что недавно она вместе с рядом других кандидатов подписала Меморандум за честные выборы и противодействие фальсификациям, пояснив, что это позволит объединить в участковых и окружных комиссиях общие усилия, направленные на борьбу с нечестными действиями нынешнего президента и его окружения, так как технология власти – зарегистрировать как можно больше кандидатов, чтобы от их имени наполнить избирательные комиссии людьми, подконтрольными Порошенко.

«Досадно, что так после революции достоинства делается. Когда люди рассчитывают на демократию, а получают вместо нее фальсификат», – резюмировала Тимошенко.

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