«Украинская действительность для Юго-Востока должна стать ультимативной»

11.04.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Населению Юго-Востока Украины нельзя привить украинство, там нужно, не спрашивая, создать такие условия, чтобы у людей не было возможности выбирать между Украиной и чем-то ещё.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Как принести Украину на Восток? Чую, я сейчас наговорю. А никак, как вы принесёте. Я не знаю, сколько нужно поколений… Представьте себе, 30 лет нет Советского Союза, а большинство населения тех регионов – советские люди. Как назвать людей, которые во времени принадлежат к несуществующей платформе?

Кстати, «Платформа» – это название фильма, который начинался с очень хороших слов: «есть те, которые сверху, есть те, которые внизу, и есть те, которые падают». Вот мне весь Юго-Восток ложится в концепцию «те, что падают».

Они подвисли между старым временем, которое от них навсегда ушло и лишь напоминает о своём существовании тем русским континентом, псевдоностальгией за всем советским, оно подпитывается, оно всё такое приторное, но отравленное. И они никак не могут достигнуть нового времени, которое антисоветское по своей сути. Потому что весь свободный мир, мир XXI века является в противовес тоталитарному гетто Советского Союза XX века. Как этого не понимать? Куча людей этого просто не понимает», – заявил Дроздов.

«Туда не надо ничего нести. Там нужно просто, не спрашивая, создать такие условия, чтобы у них не было возможности выбирать между Украиной и ещё чем-то. Мне кажется, что для них украинская действительность должна стать ультимативной. Или ты на неё соглашаешься, или нафиг с пляжа», – добавил львовский журналист.