Украинская делегация нарядилась как папуасы во время визита в Германию

24.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Российский политолог Сергей Марков высмеял фотографию, сделанную во время визита делегации Верховного суда Украины в Германию. «В общении с европейскими чиновникам украинские выглядят как папуасы, ходят в национальной одежде», – прокомментировал эксперт в своем блоге.

«Представляю Лаврова в картузе и косоворотке, а Матвиенко в сарафане и кокошнике», – согласился с нелепостью украинских нарядов российский журналист Юрий Строганов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости