24.12.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Д.Б., ЕС, Колониальная демократия, Украина
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Украинская делегация нарядилась как папуасы во время визита в Германию

Российский политолог Сергей Марков высмеял фотографию, сделанную во время визита делегации Верховного суда Украины в Германию. «В общении с европейскими чиновникам украинские выглядят как папуасы, ходят в национальной одежде», – прокомментировал эксперт в своем блоге.

«Представляю Лаврова в картузе и косоворотке, а Матвиенко в сарафане и кокошнике», – согласился с нелепостью украинских нарядов российский журналист Юрий Строганов.

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