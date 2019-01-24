Украинская делегация отметилась дикой выходкой в ПАСЕ

24.01.2019, Киев, Максим Карпенко

ПАСЕ приняла антироссийскую резолюцию, осуждающую силовой захват украинских военных кораблей в Черном море в ноябре прошлого года и арест моряков ВМСУ.

Об этом в своем блоге заявил глава украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Резолюция ПАСЕ по Азову, над которой работали 2 месяца, принята. 103 за! Текст хороший. Приветствую делегацию с замечательным результатом работы», – написал украинский парламентарий.

Принятие резолюции не обошлось без скандалов и очередных одиозных выходок украинских делегатов. Так, замглавы «Блока Петра Порошенко» в Верховной раде Алексей Гончаренко перед принятием резолюции показательно разорвал текст договора о совместном использовании Азовского моря.

«Не выдержали нервы: разорвал договор с Россией об использовании Азовского моря. Хотел прочитать цитаты из него и указать на нарушения. Но тут уже ситуация просто безвыходная. Нужно прекратить апеллировать к какому-то праву, к бумажкам, к вечным договоренностям. Они их исполняют, лишь если им это выгодно. Наша задача, как и всей Европы: никогда не сдаваться! Мы должны воевать на суше, на море, в воздухе, мы должны бороться за каждый кусок нашей земли», – написал Гончаренко в своем блоге.

Позже он разошелся уже в кулуарах ПАСЕ, когда российская телеведущая Ольга Скабеева попыталась взять у него интервью. Гончаренко попытался надеть рулон туалетной бумаги на микрофон, а также закатил антироссийскую истерику.

«Пообещал ей, что обязательно сфотографируюсь с Путиным, который будет сидеть в клетке в Гааге. Рано или поздно это случится. Это точно. Ну и не взяла у меня подарок. Мне кажется этот рулон туалетной бумаги прекрасно смотрится вместе с микрофоном телеканала «Россия», – сказал Гончаренко.

В то же время, в сессионном зале ПАСЕ устроили взбучку украинской власти, назвав ее преступной и фашистской. Как сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза, своими яркими выступлениями отметились представители Сербии и Словакии.

«Два выступления на дебатах по Азову выбились из общей тональности. Это были Любош Бляха из Словакии и Александр Шешель из Сербии. Они позволили произнести себе абсолютно пророссийские выступления, в которых присутствовали все штампы российской пропаганды. Это и фашистский режим, и провокация, и принятие решения без России — это суд Линча, и так далее. Высказывание Шешеля о том, что Путин самый легитимный президент Европы, а Крым вернулся в родное лоно России вызвало возмущение большинства в зале и выступающего банально зафукали, что я увидел впервые в ПАСЕ» – сообщил Береза.

Ранее экс-спикер «Правого сектора», депутат Верховной рады Борислав Береза швырнул микрофон телеканала «Россия-1» во время записи интервью в кулуарах после заседания ПАСЕ.