Украинская делегация ПА ОБСЕ не смогла удержаться в цивилизованных рамках
Новая украинская делегация на осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ демонстрировала весьма конструктивный настрой вплоть до начала последнего дня заседаний.
Об этом в ходе пресс-конференции рассказал первый замепред Комиссии СФ по международным делам, возглавлявший российскую делегацию на ПА ОБСЕ Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы впервые встретились с новой украинской делегацией. В этом составе в основном были представители партии «Слуга народа», глава делегации господин Потураев был, но были и представители других партий, в том числе из прежнего состава Рады.
В кулуарах я подходил к одному из яростных наших критиков. Спросил, какой настрой, поздравил с избранием в Раду, в новый состав. Он мне сказал: «Настрой у нас конструктивный». Я ответил, что, наверное, это неплохо в преддверии Нормандского формата на высшем уровне, наверное, неплохо перед этой встречей, чтобы и у нас был фон благоприятный.
И этот украинский коллега сказал, что в своём выступлении не произнесёт ни разу слова «Россия» и слова «агрессор» – заявил Джабаров.
Он отметил, что слово своё украинский представитель сдержал.
«Мы тоже, когда выступали, избегали обвинений в адрес Украины, в общем, вели себя достаточно конструктивно», – добавил представитель РФ.
Однако, по его словам, один из украинских делегатов из «Слуги народа» всё-таки не выдержал в последний день и заявил, что «возмущён ситуацией в Автономной Республике Крым» и тому, как там относятся к крымским татарам.
«Он также сказал об «агрессии» на Юго-Востоке, «наёмники», «российские» и так далее.
Мы сказали, что касается наёмников, то вообще не обсуждается, потому что это никогда никем не было доказано, а тем более о присутствии российских войск говорить никогда не приходилось.
А что касается Крыма, я сказал, что нет «Автономной Республики Крым», есть Республика Крым как субъект в составе РФ, и, если есть желание у этого депутата, и любой член Ассамблеи в любое время может приехать в Крым, и посмотреть, как живут там крымские татары, и посмотреть, как их там «преследуют» за инакомыслие. На этом дискуссии были завершены», – рассказал Владимир Джабаров.
Спасибо!
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