Украинская делегация посетила место ракетного инцидента: Поляки публикуют «фотожабы»

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Новости Украины

Представители дипломатического корпуса и силовых структур Украины были допущены на место удара ракеты в польском селе Пшеводов, где пробыли несколько часов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Представители Украины появились в Пшеводове 18 ноября около полудня. Первым в село въехал пассажирский микроавтобус с синей дипломатическими номерами. Один из пассажиров был одет в черную форменную куртку с украинским флагом и украинскими шевронами. Украинцы в сопровождении полиции направились в сторону складов зерна, куда во вторник попала ракета. Через некоторое время появились легковые автомобили также с номерами дипломатического корпуса, в них находились люди в полевой военной форме. После трехчасового пребывания в Пшеводове все эти транспортные средства вернулись с места происшествия.

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Вице-премьер, глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что допуск украинских экспертов на место инцидента в Пшеводове и их участие в расследовании «очень чётко определены» международным правом. По его словам, это означает, что «у украинских экспертов будет возможность провести осмотр».

«Однако необходимо чётко придерживаться следственных процедур, потому что это крайне важно для окончательных выводов», – отметил Блащак.

На вопрос, сколько ракет упало на польскую территорию, министр ответил, что «это тоже будет выяснено следователями».

При этом количество упавших в Пшеводове украинских ракет – не главный вопрос, который интересует поляков. Их далеко не полный список привела инициатива «Остановить украинизацию Польши» (Stop Ukrainizacji Polski).

1) Признает ли Украина тот факт, что ракета, упавшая на Пшеводов, была украинской? 2) Украинцы с самого начала знали, что ракета их – и все равно продолжали врать? Если нет, то когда они об этом узнали? 3) Выплатит ли украинское правительство компенсацию семьям погибших, или по-иному возьмет на себя ответственность за трагедию двух семей? 4) На основании каких сведений украинские власти призывали активировать ст. 4 и даже ст. 5 Договора о НАТО? Как лоббирование этих решений связано с пунктом 2? 5) Почему информацию о том, что ракета украинская, мы получили от американцев? Почему Польша не была проинформирована об этом напрямую украинской стороной?

Кроме того, на профилях инициативы в социальных сетях размещено немало «фотожаб» по поводу украинского ракетного удара по Польше. На одной из них на фоне фото обнимающихся Анджея Дуды и Владимира Зеленского описан такой их гипотетический диалог:

– Володымыр, не нервничай. Ты же знаешь, если бы это от меня зависело, ракета была бы русской. Но Большой брат из-за океана решил иначе… – Андрий, дорогой друг, ну что за х**ня, мы же не об этом договаривались. Вы должны были поддержать нас, а теперь получилось, что я должен перед поляками извиняться за наши ракеты, которые должны были быть русскими!