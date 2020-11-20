Украинская делегация в «Минске» разгневала координатора ОБСЕ

20.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Киев на минских переговорах работает исключительно на создание медийного шума и громких обвинений, совершенно не владея ситуацией и не вникая в суть проблемы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говоря о Донбассе, что вы предлагаете – то вы в основном занимаетесь распространением фейков, ничего другого вы не делаете. Вот абсолютно свежий пример. Только-только недавно закончилось внеочередное заседание гуманитарной рабочей группы, рассматривался вопрос, о котором уже несколько дней тут Василий (Вакаров, украинский политолог – ред.) размахивает флагом, по поводу КПВВ.

Что оказалось. Оказалось, когда украинской стороне начали говорить: «хорошо, давайте, как у нас будут ездить автобусы?», они говорят: «ой, подождите, а будут автобусы? Не знаем, проблема. «А как будут ездить челноки, до какого места и где разворачиваться?» – «Ой, нет, дайте нам возможность позвонить». «А вы знаете, что там не предусмотрены пешеходы, там три километра расстояния, а зима, снег, степь и так далее?» – «Вы знаете, нам нужно позвонить», – рассказал переговорщик.

«Закончилось всё тем, что координатор от ОБСЕ, руководитель группы говорил: «Знаете, что, уважаемые украинские господа, соберите свои бумажки, запишите вопросы и идите готовьтесь. В следующий раз заседание будет ориентировочно во вторник, придёте и покажете мне домашнее задание».

Вот это уровень вашей подготовки, это уровень вашего позорища, с которым вы всё время вылезаете, когда приходите сюда и говорите: а откройте КПВВ! Они (в минской подгруппе – ред.) тоже говорят: а откройте КПВВ», – добавил Мирошник, обращаясь к украинским оппонентам.