Украинская делегация в ПАСЕ вляпалась в новый скандал

24.01.2019, Страсбург, Владимир Гладков

Украинский телеканал иновещания «UA|TV» опубликовал сюжет из кулуаров ПАСЕ, где якобы «российская пропагандистка» пытается сорвать интервью киевской делегации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе сюжета журналистка рассказала, что во время интервью с вице-спикером ВР Ириной Геращенко произошёл конфликт по вине представителей российских СМИ, которые якобы пытались помешать записи, в результате чего получилось «спонтанное обращение к гражданам России».

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«Уважаемые граждане РФ, президент Путин вас всегда бросит. Вот эти 25 граждан РФ украинская сторона готова завтра отдать России в обмен на политзаключённых Кремля. На наши 13 официальных обращений Грызлову, Лаврову, Путину мы не имеем ни одного ответа», – заявила Геращенко.

Во время выступления украинского представителя на заднем плане наблюдалось движение и было слышно перепалку, однако это нисколько не помешало пламенной речи Геращенко. В сюжете же отметили, что российские СМИ мешали ей всё интервью, пока им не сделали замечание представители пресс-службы Совета Европы.

При этом сама Ирина Геращенко молниеносно поспешила огласить своё видение произошедшего, назвав обидчицу «прошмандовкой».

«Я не уверена, что это покажут по пропагандистском Раша ТВ. Но я сделала все возможное, чтобы донести информацию, что РФ не забирает своих 25 граждан, осужденных в Украине и не дает никакого ответа на все наши предложения по обмену. Я обратилась к семьям россиянам с призывом давить на Путина. Я зачитала все фамилии 10 раз.

Российская пропагандистка была в ярости. Я – спокойная, у меня после Минска на таких прошмандовок 0 толерантность и спокойная реакция)», – написала Геращенко на своей странице в «Facebook».