Украинская делегация закошмарила ПАСЕ

25.06.2019, Киев, Михаил Рябов

Украинская делегация принялась заваливать ПАСЕ многочисленными поправками, чтобы сорвать возвращение России прав, которых она была лишена после событий 2014 года в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поправки отклоняются, однако украинцы продолжают затягивать заседание.

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«ПАСЕ «в шоке»: беспрецедентное количество поправок в резолюцию по России. При привычных 20-30 делегаты подали более 200», – с гордостью отрапортовала депутат Верховной Рады Елена Сотник.

Одну из поправок, предложенную Олегом Ляшко, процитировал депутат Верховной Рады Георгий Логвинский: «Обязать всех делегатов Ассамблеи подписать декларацию о том, что Крым – это Украина, и тем самым показать, что парламентарии являются настоящими европейцами. Конечно, для русских это уголовно наказуемо, с наказанием до 12 лет лишения свободы, однако европейские ценности дороже, чем свобода! По этому думаю логично, чтобы русские друзья подписали и публично это признали в стенах Ассамблеи».

Сам Ляшко принялся стыдить европейцев за то, что они снимают санкции с делегации РФ, поскольку ПАСЕ заинтересована в получении крупных взносов от России.

«Возможное триумфальное возвращение России в ПАСЕ за деньги – это ценностный крах Совета Европы и предательство принципов, на которых она создавалась. Именно об этом я очень жестко напомнил европейским коллегам. Так должен был бы сделать Зеленский: приехать в ПАСЕ и решительно выступить за Украину против Страсбургского сговора», – объявил Ляшко.

«Коллеги методично зачитывают поправки. Европейцы откровенно раздражаются, у них испорчены планы на вечер, рестораны, бокал шампанского, они планировали закончить рассмотрение доклада в 20. Они просятся в туалет и покушать. Наши украинские депутаты раз за разом повторяют, что пытаются остановить Ассамблею от позора. И только время докажет позорность этого доклада и сценарий возвращения российской делегации», – комментирует вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Украинская делегация бьется как всегда. Под дикие вопли российских пропагандистов, которые в коридоре захлебываются в ненависти к нам. Дебаты в ПАСЕ мы выиграли. Большинство выступлений за нас. Но большинство, которое голосует, сидит тихо. Они опускают глаза, они стараются мало говорить с нами – они понимают, что неправы, но есть директива. Люди, которые учат нас парламентаризму, сами, когда надо, оказываются послушными исполнителями чужой воли, инструментами, а не теми, кто решает самостоятельно…

Бой продолжается. И продлится до среды. Особенно после того, как россияне завтра утром зайдут в этот зал: мы будем отрицать их полномочия, как в 2014 и 2015», – обещает депутат Верховной Рады Владимир Арьев.