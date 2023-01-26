Украинская депутатша попробовала спасти необстрелянных солдат – за это её травят «патриоты»

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На Украине разгорается скандал из-за отправленных на передовую членов территориальной обороны из города Лубны Полтавской области, которых бросили в бой без подготовки.

Как сообщила в своем блоге депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Анастасия Ляшенко, теробороновцы несут колоссальные потери и находятся в адских условиях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ляшенко направила запрос в адрес главкома ВСУ Валерия Залужного с требованием вывести подразделение с передовой.

«Бригада каждый день несет колоссальные человеческие потери. Сегодня встретилась с женами, матерями военнослужащих округа, которые ныне на этом направлении. Ситуация катастрофическая и не для Фейсбука», – написала она.

Ляшенко потребовала вывести «батальон из опасного направления в связи с отсутствием физической и моральной подготовки солдат».

«Провести полный аудит и провести проверку обеспечения всем необходимым оружием. Провести всем солдатам медицинскую комиссию, потому что они ее не проходили вообще. Выплатить боевые за декабрь 2022 года», – перечислила депутат в своем блоге.

Ее инициатива вызвала шквал критики «украинских патриотов». Некоторые из них указывают, что тероборонвцы виноваты сами – они не занимались самоподготовкой в течение предыдущих месяцев, но зато получали повышенные выплаты, ходили в новой форме по городу и т.п.

«То есть, я правильно понимаю «уберите наших, потому что не могут, пошлите чужих»? Или как? «Перебросьте чужих из других направлений», или как? «Пусть чьи-то после ранений возвращаются, пусть кто-то другой туда едет. Там страшно», или как? Объясните мне, дуре, что вы делаете сейчас? Нет обеспечения – надо поднимать крик за это, а не за то, что «нет морального духа», – ругает депутата комментатор Татьяна Сененко.

Ляшенко в свою очередь оправдывается:

«Пообщавшись с семьями, где родственники в один голос говорят, что мужчины больны, что медицинское освидетельствование не проходили, вышли на позицию с одним автоматом, который потеряли после первого огня… «Они не думали, что окажутся там», и т.д., поняла, что именно в этой ситуации другого выхода нет, иначе они обречены».