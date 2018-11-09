Украинская депутатша рассказала, как ей вставляли палки

09.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Искоренение русского языка из СМИ на Украине идет успешно, за счет репрессивных законодательных мер удалось увеличить долю украиноязычного контента в радиоэфире.

Об этом в ходе заседания в ВРУ заявила глава комитета по иностранным делам Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотела бы напомнить, что еще два года назад радиоэфир был оккупирован российской попсой и шансоном, и на одну украинскую песню приходилось двадцать российских. Я помню, какое сопротивление было даже в этом зале во время принятия закона «Об украинской песне» на радио, и как лоббисты русскомирских радиомагнатов в этом зале вставляли палки в колеса для того, чтобы закон не был принят», – рассказала Гопко.

Она объявила, что со вчерашнего дня закон заработал в полную силу.

«Теперь 35% песен в эфире каждой радиостанции должны быть украиноязычными. Но радиостанции и так выполняют, перевыполняют эту квоту.

Вы знаете, что в этом году доля украинских песен на радио составляет уже 54%, потому что это классно, модно и популярно слушать украинскую музыку. И что? Те, кто говорили, что радиостанции закроются, потому что не будет украинских песен, слушатели будут переставать слушать радио, будут протесты, раскол – всё это было и тогда, когда мы принимали закон «О декоммунизации».

Поэтому я очень надеюсь, что в вопросах укрепления украинской идентичности через декоммунизацию, через утверждение и обеспечение функционирования украинского языка, через поддержку украинского кино, украинской культуры мы сможем дать очень мощный отпор Русскому миру», – уверена она.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала 10 радиостанций за несоблюдение квот на украинский язык в эфире. Впоследствии такая же судьба постигла и проект Радио-Эра FM.